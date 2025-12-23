Форвард ХК «Сочи» Сероух получил травму, врезавшись в борт в шпагате

Нападающий ХК «Сочи» Даниил Сероух получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против Торпедо.
Во время игрового эпизода Сероух упал за воротами, не успел сгруппироваться и врезался в борт, сев на шпагат. После инцидента хоккеист покинул лёд с помощью партнёров по команде.
О характере и тяжести травмы официально не сообщалось. Также неизвестно, сможет ли форвард принять участие в следующем матче «Сочи» против Северсталь, который запланирован на 25 декабря.
Матч с «Торпедо» на момент инцидента не был завершён, счёт — 2:1 в пользу нижегородской команды. Перед игрой «Сочи» занимал 11-е место в Западной конференции, «Торпедо» шёл пятым.
Сероуху 28 лет, он дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24. В текущем чемпионате форвард провёл 34 матча и набрал 20 очков — 7 шайб и 13 результативных передач.
