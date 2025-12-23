Ричмонд
Форвард ХК «Сочи» Сероух получил травму, врезавшись в борт в шпагате

Даниил Сероух неудачно упал и въехал в борт за воротами в матче КХЛ с «Торпедо», после чего покинул лёд с помощью партнёров.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий ХК «Сочи» Даниил Сероух получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против Торпедо.

Во время игрового эпизода Сероух упал за воротами, не успел сгруппироваться и врезался в борт, сев на шпагат. После инцидента хоккеист покинул лёд с помощью партнёров по команде.

О характере и тяжести травмы официально не сообщалось. Также неизвестно, сможет ли форвард принять участие в следующем матче «Сочи» против Северсталь, который запланирован на 25 декабря.

Матч с «Торпедо» на момент инцидента не был завершён, счёт — 2:1 в пользу нижегородской команды. Перед игрой «Сочи» занимал 11-е место в Западной конференции, «Торпедо» шёл пятым.

Сероуху 28 лет, он дебютировал в КХЛ в сезоне-2023/24. В текущем чемпионате форвард провёл 34 матча и набрал 20 очков — 7 шайб и 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин провёл 1527-й матч в лиге и вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по этому показателю. Рекорд принадлежит бывшему нападающему Сан-Хосе Шаркс Патрик Марло — 1779 игр.