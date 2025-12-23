Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал Бушу на риски с разработкой ядерных зарядов малой мощности

Путин предупредил Буша, что после разработки подобных зарядов, всегда будет желание их применить.

Источник: Комсомольская правда

В 2005 году президент России Владимир Путин предупреждал своего коллегу из США Джорджа Буша-младшего о рисках разработки ядерных зарядов малой мощности. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive).

«Способы и методы применения этих ядерных вооружений меняют психологию ядерных держав. Их применение становится возможным, и кому какое дело, будут ли они чуть больше или чуть меньше? Вот в чем разница», — заявил Путин Бушу во время общения в Овальном кабинете.

16 сентября 2005 года в Овальном кабинете Путин сказал Бушу, что слышал о разработке подобных зарядов в США, и отметил, что всегда будет соблазн их применить.

Ранее KP.RU сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО поднимался еще в 2008 году. Путин предупреждал Буша о рисках, связанных с этой инициативой. В частности, президент РФ говорил о возможном расколе Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше