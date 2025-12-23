Путин указал Бушу на риски с разработкой ядерных зарядов малой мощности

В 2005 году президент России Владимир Путин предупреждал своего коллегу из США Джорджа Буша-младшего о рисках разработки ядерных зарядов малой мощности. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive).
«Способы и методы применения этих ядерных вооружений меняют психологию ядерных держав. Их применение становится возможным, и кому какое дело, будут ли они чуть больше или чуть меньше? Вот в чем разница», — заявил Путин Бушу во время общения в Овальном кабинете.
16 сентября 2005 года в Овальном кабинете Путин сказал Бушу, что слышал о разработке подобных зарядов в США, и отметил, что всегда будет соблазн их применить.
Ранее KP.RU сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО поднимался еще в 2008 году. Путин предупреждал Буша о рисках, связанных с этой инициативой. В частности, президент РФ говорил о возможном расколе Украины.