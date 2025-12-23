Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сейфе Джеффри Эпштейна обнаружили российские рубли

Среди наличных денег, изъятых из сейфа финансиста Джеффри Эпштейна, были найдены российские рубли. Соответствующие фотографии были опубликованы Министерством юстиции США.

На изображениях видны две купюры номиналом 100 рублей и две купюры по 10 рублей. Также из сейфа была изъята и другая иностранная валюта: 600 евро, 440 шведских крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.

Согласно судебным документам, общая сумма наличных, обнаруженных при обыске в резиденции Эпштейна, превышает 72 тысячи долларов США. Помимо денег, в ходе обыска были найдены 48 бриллиантов примерным весом от 1 до 2,38 карата, а также одно кольцо с крупным бриллиантом.

Ранее Минюст США опубликовал очередной крупный массив документов по громкому делу о сексуальной эксплуатации, в котором фигурирует финансист Джеффри Эпштейн. Новая подборка под названием DataSet 8 содержит более 10 тысяч отдельных файлов. Среди них 10 595 документов в формате PDF, 419 видеозаписей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше