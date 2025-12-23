В сейфе Джеффри Эпштейна обнаружили российские рубли

На изображениях видны две купюры номиналом 100 рублей и две купюры по 10 рублей. Также из сейфа была изъята и другая иностранная валюта: 600 евро, 440 шведских крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Согласно судебным документам, общая сумма наличных, обнаруженных при обыске в резиденции Эпштейна, превышает 72 тысячи долларов США. Помимо денег, в ходе обыска были найдены 48 бриллиантов примерным весом от 1 до 2,38 карата, а также одно кольцо с крупным бриллиантом.
Ранее Минюст США опубликовал очередной крупный массив документов по громкому делу о сексуальной эксплуатации, в котором фигурирует финансист Джеффри Эпштейн. Новая подборка под названием DataSet 8 содержит более 10 тысяч отдельных файлов. Среди них 10 595 документов в формате PDF, 419 видеозаписей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла.
