IS: в фильме «Мелания» не будет дочери Трампа Иванки из-за плохих отношений

Автор материала подчеркивает, что слухи о натянутых отношениях женщин вновь появились в сентябре, когда на государственном ужине с королевской семьёй Великобритании присутствовали только Тиффани Трамп и её супруг Майкл Булос. Мелания была против появления Иванки из-за того, что в 2019 году на встрече с королевской семьей дочь Трампа якобы затмила первую леди.