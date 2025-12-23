IS: в фильме «Мелания» не будет дочери Трампа Иванки из-за плохих отношений

Старшая дочь президента США Дональда Трампа, 44-летняя Иванка, не появится в новом документальном фильме о первой леди «Мелания» из-за напряженных отношений с нынешней супругой американского лидера, материал из Irish Star перевел aif.ru.
Уточняется, что Мелания намеренно не включила в картину кадры с Иванкой. По словам инсайдера, у женщин напряженные отношения.
«Мелания и Иванка не ладят — совсем. Между ними настоящая напряжённость, и Мелания ясно дала понять, что не хочет, чтобы Иванка имела какое-либо отношение к этому фильму», — объяснил собеседник газеты.
Он также добавил, что «никто не страдает от отсутствия любви», Иванка тоже не хочет появляться в фильме про Меланию.
Автор материала подчеркивает, что слухи о натянутых отношениях женщин вновь появились в сентябре, когда на государственном ужине с королевской семьёй Великобритании присутствовали только Тиффани Трамп и её супруг Майкл Булос. Мелания была против появления Иванки из-за того, что в 2019 году на встрече с королевской семьей дочь Трампа якобы затмила первую леди.
Ранее издание Irish Star писало, что первая леди унизила Трампа в новом документальном фильме «Мелания».