Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IS: в фильме «Мелания» не будет дочери Трампа Иванки из-за плохих отношений

Дочь Дональда Трампа не появится в новом документальном фильме о первой леди США из-за напряженных отношений с Меланией.

Старшая дочь президента США Дональда Трампа, 44-летняя Иванка, не появится в новом документальном фильме о первой леди «Мелания» из-за напряженных отношений с нынешней супругой американского лидера, материал из Irish Star перевел aif.ru.

Уточняется, что Мелания намеренно не включила в картину кадры с Иванкой. По словам инсайдера, у женщин напряженные отношения.

«Мелания и Иванка не ладят — совсем. Между ними настоящая напряжённость, и Мелания ясно дала понять, что не хочет, чтобы Иванка имела какое-либо отношение к этому фильму», — объяснил собеседник газеты.

Он также добавил, что «никто не страдает от отсутствия любви», Иванка тоже не хочет появляться в фильме про Меланию.

Автор материала подчеркивает, что слухи о натянутых отношениях женщин вновь появились в сентябре, когда на государственном ужине с королевской семьёй Великобритании присутствовали только Тиффани Трамп и её супруг Майкл Булос. Мелания была против появления Иванки из-за того, что в 2019 году на встрече с королевской семьей дочь Трампа якобы затмила первую леди.

Ранее издание Irish Star писало, что первая леди унизила Трампа в новом документальном фильме «Мелания».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше