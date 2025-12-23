Найден способ получения наносплавов с заданными свойствами

«Целью работы было понять, как атомы никеля, меди, железа и кобальта распределяются внутри наночастиц, как меняется их структура при нагреве и охлаждении и как размер частиц влияет на их устойчивость Понимание механизмов сегрегации и фазовых переходов позволяет целенаправленно проектировать наносплавы с заданными свойствами, а не подбирать их экспериментально вслепую», — сообщили в вузе, отметив, что речь идет о наночастицах размером всего 10−30 нанометров — меньше вируса. Несмотря на крошечные размеры, внутри таких частиц разворачиваются сложные процессы: атомы разных металлов перераспределяются, формируют новые фазы и выстраиваются в устойчивые структуры, определяющие свойства материала.