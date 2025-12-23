США разместили дополнительные войска в районе Карибского моря

Напомним, в последнее время обострилось противостояние Вашингтона и Каракаса. В Венесуэле заявили, что не потерпят присутствия военных кораблей США в акватории страны. Там подчеркнули, что готовы ответить Вашингтону в случае проявления агрессии. В США же заявили, что хотят бороться с наркотрафиком, идущим из Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру Белого дома Дональду Трампу, но в ответ услышал ультиматум.