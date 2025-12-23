США разместили дополнительные войска в районе Карибского моря

США усилили военное присутствие в Карибском море, включая дополнительные войска и спецтехнику. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных.
Сообщается, что в регион переброшены 10 конвертопланов Osprey и военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек, включая их применение в специальных операциях.
Напомним, в последнее время обострилось противостояние Вашингтона и Каракаса. В Венесуэле заявили, что не потерпят присутствия военных кораблей США в акватории страны. Там подчеркнули, что готовы ответить Вашингтону в случае проявления агрессии. В США же заявили, что хотят бороться с наркотрафиком, идущим из Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру Белого дома Дональду Трампу, но в ответ услышал ультиматум.