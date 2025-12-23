Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США разместили дополнительные войска в районе Карибского моря

Вашинтон разместил военных и технику в Карибском море.

Источник: Комсомольская правда

США усилили военное присутствие в Карибском море, включая дополнительные войска и спецтехнику. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных.

Сообщается, что в регион переброшены 10 конвертопланов Osprey и военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек, включая их применение в специальных операциях.

Напомним, в последнее время обострилось противостояние Вашингтона и Каракаса. В Венесуэле заявили, что не потерпят присутствия военных кораблей США в акватории страны. Там подчеркнули, что готовы ответить Вашингтону в случае проявления агрессии. В США же заявили, что хотят бороться с наркотрафиком, идущим из Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру Белого дома Дональду Трампу, но в ответ услышал ультиматум.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше