Нарколог Исаев: спиться за каникулы нельзя, а вот уйти в запой — возможно

Врач рекомендовал не употреблять спиртное ежедневно.

Источник: Комсомольская правда

Врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев ответил, можно ли человек спиться за новогодние праздники.

Если отмечать праздник в течении всех каникул, то не сложно скатиться в запой. Но сформировать с нуля алкогольную зависимость за 10−12 дней нельзя.

— Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, которое развивается постепенно. Но за этот период можно легко уйти в запой или резко ухудшить уже существующие риски, — объясняет врач в беседе с aif.ru.

Но все же стоит выстраивать осторожные отношения со спиртным, у многих стирается грань между праздниками и ежедневной нормой.

— Режим ежедневного употребления значительных доз алкоголя на протяжении полутора-двух недель — это и есть классическая модель продолжительного запоя, — говорит врач.

Те, кто праздновал все каникулы горячительным, после их завершения могут столкнуться с синдромом отмены (абстиненция). То есть, без очередной дозы резко ухудшается состояние — тремор, тахикардия, тревога, бессонница, подъем давления.

Если на этом этапе человек продолжает употреблять спиртное, то может начаться запой. Выйти из него самостоятельно сложно, а порой даже опасно для жизни — могут возникнуть осложнения, такие как острый панкреатит, гипертонический криз, алкогольный психоз (белая горячка).

Так что спиться за каникулы нельзя, а вот заработать проблемы со здоровьем — можно.

Кстати, большинство россиян планируют отмечать Новый год без размаха. От любимых традиций при этом не отказываются, просто вместо «чем больше, тем лучше» теперь аккуратный, продуманный подход, пишет «Газета.Ru».

Ранее, в Госдуме предложили запретить «детское шампанское». Депутаты уверены, что из-за подобных напитков у ребенка возникает «спокойное отношение к алкоголю». Однако лучше работают не запреты, а личный пример, рассказала 360.ru практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

А врач-нарколог Андрей Тюрин в беседе с Life.ru дал советы, как поддержать человека. страдающего алкоголизмом. В такой ситуации страдает не один человек — заживо погребается вся семья. Это не просто болезнь, а черная дыра, которая вытягивает свет из каждого угла дома.