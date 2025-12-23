Ричмонд
В МИДе отпраздновали подключение Собчак к Мах

В Министерстве иностранных дел России отпраздновали подключение Собчак к мессенжеру MAX. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на появление журналистки Ксении Собчак в нацмессенджере.

Собчак подключилась к нацмессенджеру.

«А, ну все, последний бастион пал», — написала Захарова. Дипломат прокомментировала скриншот, подтверждающий регистрацию Собчак в сервисе, в своем личном telegram-канале.

Ранее пользователи сообщали о появлении на сайте «Госуслуги» уведомления о подключении MAX для получения кодов подтверждения, которое нельзя было убрать. «Госуслуги» были подключены к российскому мессенджеру в августе. Разрешение на интеграцию предоставило ФСБ. Новый нацмессенджер выполнил все условия для обеспечения безопасности.

