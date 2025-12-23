В МИДе отпраздновали подключение Собчак к Мах

Ранее пользователи сообщали о появлении на сайте «Госуслуги» уведомления о подключении MAX для получения кодов подтверждения, которое нельзя было убрать. «Госуслуги» были подключены к российскому мессенджеру в августе. Разрешение на интеграцию предоставило ФСБ. Новый нацмессенджер выполнил все условия для обеспечения безопасности.