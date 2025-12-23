Ветер и мороз: в Пермском крае сохраняется экстремально холодная погода

Пермский ЦГМС предупреждает об аномально низких температурах.
В Пермском крае 24 декабря ожидается морозная погода. Несмотря на небольшое потепление в отдельных районах, температура останется крайне низкой. Об этом рассказали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В среду 24 декабря в Пермском крае ночью влияние промежуточного барического гребня обеспечит отсутствие существенных осадков. При этом температурный фон очень низкий: −33…-28 градусов, на востоке до −38 градусов, в Красновишерском и Чердынском районах до −40 градусов», — сообщает telegram-канал центра.
В дневное время ветер ослабнет, а в западные и южные районы, включая Пермь, придут небольшие снегопады. На западе столбики термометров могут подняться до −22 градусов, однако на востоке края, в Красновишерском и Чердынском районах, сохранится экстремальный холод до −37…-35 градусов.