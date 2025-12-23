Ветер и мороз: в Пермском крае сохраняется экстремально холодная погода

В дневное время ветер ослабнет, а в западные и южные районы, включая Пермь, придут небольшие снегопады. На западе столбики термометров могут подняться до −22 градусов, однако на востоке края, в Красновишерском и Чердынском районах, сохранится экстремальный холод до −37…-35 градусов.