Жители Ростовской области позвонили в Службу-112 более 3,5 миллионов раз

В 2025 году в Ростовской области операторы-112 приняли более 3,5 миллиона вызовов. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Для 1,3 миллиона звонков потребовалось вмешательство служб экстренного реагирования. При этом первое место по количеству обращений заняла «скорая помощь» — 41% от общего числа вызовов, второе место — аварийная служба ЖКХ (32%), третье — полиция (13%).
Напомним, Служба-112 действует в Ростовской области с 2016 года. С ее помощью люди могут вызвать «скорую помощь», полицию, пожарных, службу газа, спасателей, сообщить о коммунальных авариях. В среднем в сутки операторы обрабатывают около 10 тысяч вызовов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.