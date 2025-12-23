Жители Ростовской области позвонили в Службу-112 более 3,5 миллионов раз

Напомним, Служба-112 действует в Ростовской области с 2016 года. С ее помощью люди могут вызвать «скорую помощь», полицию, пожарных, службу газа, спасателей, сообщить о коммунальных авариях. В среднем в сутки операторы обрабатывают около 10 тысяч вызовов.