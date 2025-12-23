Все пассажиры разбившегося в Турции самолета с делегацией Ливии погибли

Самолет с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевший из аэропорта Анкары в Триполи, пропал с радаров вскоре после взлета. По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, на его борту находились пять человек, включая начальника Генерального штаба ливийской армии Мухаммада аль-Хаддада. Связь с экипажем прервалась после получения от него сигнала о вынужденной посадке в районе Хаймана, передает Al Jazeera.