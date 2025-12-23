Все пассажиры разбившегося в Турции самолета с делегацией Ливии погибли

В Турции в результате крушения частного самолета Falcon 50 погибли все находившиеся на борту. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливийский правительственный источник.
Самолет с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевший из аэропорта Анкары в Триполи, пропал с радаров вскоре после взлета. По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, на его борту находились пять человек, включая начальника Генерального штаба ливийской армии Мухаммада аль-Хаддада. Связь с экипажем прервалась после получения от него сигнала о вынужденной посадке в районе Хаймана, передает Al Jazeera.
Спасательные службы обнаружили обломки воздушного судна, разбросанные на большой территории. По предварительной информации телеканала NTV, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Ранее сообщалось, что самолет Falcon 50 с начальником Генерального штаба Ливии Мохаммедом Али Ахмедом Аль-Хаддадом потерпел крушение. Он вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре и направлялся в ливийскую столицу Триполи.