МВД Турции: на борту разбившегося у Анкары самолёта были 5 человек

«Сегодня вечером в 20:10 по местному времени из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50… На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад», — написал он в соцсети X.