МВД Турции: на борту разбившегося у Анкары самолёта были 5 человек

Самолет Falcon 50, пропавший с радаров после вылета из Анкары, разбился, на борту находились 5 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«Сегодня вечером в 20:10 по местному времени из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50… На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад», — написал он в соцсети X.
По словам министра, перед исчезновением с радаров пилоты сообщили о вынужденной посадке в районе Хаймана, а затем связь с бортом прервалась.
Известно, что на борту частного самолета Falcon 50 находился начальник генштаба Ливии. По предварительной информации телеканала NTV, причиной крушения лайнера стала техническая неисправность. Сами обломки самолета разбросаны на большой территории.