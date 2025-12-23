Ричмонд
В Госдуме рассказали о перспективах работы WhatsApp* в РФ: чего ждать россиянам

Депутат Боярский: перспективы нормальной работы WhatsApp* в РФ стремятся к нулю.

Источник: Комсомольская правда

В России всё чаще жалуются на работу WhatsApp*. Мессенджер существенно замедлился. Перспективы его корректной работы в России стремятся к нулю. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам парламентария, ситуация никак не меняется. Мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. В связи с этим его деятельность на территории РФ кажется невозможной.

«Если все будет продолжаться в том же духе, а все будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp* стремятся к нулю», — указал Сергей Боярский.

Кроме того, на эту тему высказались в Роскомнадзоре. Как отметили в ведомстве, мессенджер может быть полностью заблокирован на территории страны.

* — принадлежит экстремистской организации Meta, запрещенной в России.

