Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные детские игрушки изъяли из продажи в популярном дискаунтере в Могилевской области

Во время проверки в одном из популярных дискаунтеров в Могилевской области в продаже были обнаружены надувной скутер для катания по воде и надувной мяч китайского производства. Они предназначены для детей от трех лет и старше.

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные детские игрушки изъяли из продажи в популярном дискаунтере в Могилевской области. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки в одном из популярных дискаунтеров в Могилевской области в продаже были обнаружены надувной скутер для катания по воде и надувной мяч китайского производства. Они предназначены для детей от трех лет и старше.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Исследования показали, что уровень миграции фенола в водную среду не соответствует норме. Он не должен быть более 0,05 мг/куб.дм, однако данный показатель был превышен в несколько раз.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию данных изделий на территории страны. -0-