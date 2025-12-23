Опасные детские игрушки изъяли из продажи в популярном дискаунтере в Могилевской области

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные детские игрушки изъяли из продажи в популярном дискаунтере в Могилевской области. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Во время проверки в одном из популярных дискаунтеров в Могилевской области в продаже были обнаружены надувной скутер для катания по воде и надувной мяч китайского производства. Они предназначены для детей от трех лет и старше.
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Исследования показали, что уровень миграции фенола в водную среду не соответствует норме. Он не должен быть более 0,05 мг/куб.дм, однако данный показатель был превышен в несколько раз.
Госстандарт запретил ввоз и реализацию данных изделий на территории страны. -0-