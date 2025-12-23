Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США перебросили в Карибский бассейн не менее десяти конвертопланов

В район Карибского моря переброшены конвертопланы Osprey, которые применяются в ходе специальных операций Соединённых Штатов, а также самолёт C-17.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты направили в Карибский бассейн большое число самолётов спецназначения, а также несколько грузовых бортов с солдатами и военной техникой, сообщает газета The Wall Street Journal.

Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, в Карибский бассейн направлено не менее десяти конвертопланов CV-22 Osprey, которые применяют силы специальных операций. Кроме того, в этот район уже прибыли американские военно-транспортные самолёты C-17.

Один из источников рассказал, что самолётах были доставлены военные и бронетехника. Американский чиновник отметил, что грузовой самолёт C-17 может перевозить более 100 человек. При этом количество военнослужащих и род войск не указывается.

Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула выразил мнение, что американская сторона размещает войска для активных действий.

«Остаётся открытым вопрос о том, каких действий», — сказал он.

США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подлодку более 16 тысяч военнослужащих.

Напомним, министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкеры. По словам президента, нефть может быть продана или же добавлена к стратегическим резервам США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше