WSJ: США перебросили в Карибский бассейн не менее десяти конвертопланов

Соединённые Штаты направили в Карибский бассейн большое число самолётов спецназначения, а также несколько грузовых бортов с солдатами и военной техникой, сообщает газета The Wall Street Journal.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, в Карибский бассейн направлено не менее десяти конвертопланов CV-22 Osprey, которые применяют силы специальных операций. Кроме того, в этот район уже прибыли американские военно-транспортные самолёты C-17.
Один из источников рассказал, что самолётах были доставлены военные и бронетехника. Американский чиновник отметил, что грузовой самолёт C-17 может перевозить более 100 человек. При этом количество военнослужащих и род войск не указывается.
Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула выразил мнение, что американская сторона размещает войска для активных действий.
«Остаётся открытым вопрос о том, каких действий», — сказал он.
США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подлодку более 16 тысяч военнослужащих.
Напомним, министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы нефтетанкеры. По словам президента, нефть может быть продана или же добавлена к стратегическим резервам США.