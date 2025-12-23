Ричмонд
В Союзном государстве может появиться дивизия «Орешников»

Богодель рассказал, что новая дивизия «Орешников» может усилить совместную безопасность РФ и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Союзном государстве возможно формирование дивизии ракетных комплексов «Орешник». Подобное мнение высказал замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

«Вероятнее всего, в рамках нашего содружества будет действовать новая дивизия, которая будет представлена новейшими пусковыми установками “Орешник”, — рассказал эксперт в эфире телеканала “Беларусь-1”.

Богодель предположил, что новая дивизия на базе «Орешника» способна усилить совместную безопасность России и Белоруссии. По мнению эксперта, это станет ответом на региональные вызовы и позволит сохранить баланс сил.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о размещении комплексов «Орешник» в республике в количестве не более 10 единиц.

Размещение ракетного комплекса «Орешник» стало, как заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, ответом Минска на агрессивные действия в его адрес.

