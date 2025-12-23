SANA: Сирия обсудила с Путиным пути развития военно-технического партнерства

В ходе переговоров в Москве президент РФ Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел и министром обороны Сирии направления укрепления военно-технического партнерства между двумя странами. Как передает издание SANA, встреча была посвящена данной теме.
Напомним, делегация из Сирии прибыла в Москву днем 23 декабря, чтобы провести с РФ переговоры.
При этом Москва подтвердила готовность содействовать Дамаску в восстановлении суверенитета и инфраструктуры.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше