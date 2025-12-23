Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В донском регионе из-за гриппа и ОРВИ один детский сад и школа закрылись полностью, другие — частично.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В частности, показатели заболеваемости среди детей 7 — 14 лет незначительно превысили пороговые значения. В связи с этим в школах принимаются меры профилактики. Введены «утренние фильтры», чтобы не допускать в учебные заведения детей и взрослых с признаками простуды.

Если из-за гриппа, ОРВИ или новой коронавирусной инфекции на занятиях отсутствует более 20% школьников, то учебный процесс приостанавливается. По состоянию на 19 декабря в Ростовской области полностью закрыты один детский сад и одна школа. Частично закрыты 6 групп в шести дошкольных учреждениях и 64 класса в 23 общеобразовательных.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.