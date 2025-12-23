В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Если из-за гриппа, ОРВИ или новой коронавирусной инфекции на занятиях отсутствует более 20% школьников, то учебный процесс приостанавливается. По состоянию на 19 декабря в Ростовской области полностью закрыты один детский сад и одна школа. Частично закрыты 6 групп в шести дошкольных учреждениях и 64 класса в 23 общеобразовательных.