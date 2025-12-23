В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Ростовской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
В частности, показатели заболеваемости среди детей 7 — 14 лет незначительно превысили пороговые значения. В связи с этим в школах принимаются меры профилактики. Введены «утренние фильтры», чтобы не допускать в учебные заведения детей и взрослых с признаками простуды.
Если из-за гриппа, ОРВИ или новой коронавирусной инфекции на занятиях отсутствует более 20% школьников, то учебный процесс приостанавливается. По состоянию на 19 декабря в Ростовской области полностью закрыты один детский сад и одна школа. Частично закрыты 6 групп в шести дошкольных учреждениях и 64 класса в 23 общеобразовательных.
