Небензя: РФ решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы

Российская сторона решительно осуждает захват танкеров у венесуэльского берегов, а также введённую Соединёнными Штатами морскую блокаду Венесуэлы, заявил постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Решительно осуждаем захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады Венесуэлы», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле.
Небензя подчеркнул, что американская сторона незаконно ликвидирует гражданские суда в Карибском море, борьба с наркотическими веществами и терроризмом является предлогом. По его словам, США специально продолжают целенаправленно нагнетать напряжённость.
«Вот уже несколько месяцев весь мир имеет возможность наблюдать, как США продолжают целенаправленно нагнетать напряжённость вокруг дружественной нам Венесуэлы под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков и террористической угрозой, незаконно уничтожая при этом гражданские суда в Карибском море», — заявил Небензя.
Постпред отметил, что Соединённые Штаты «борьбой с терроризмом» оправдывают вмешательство в дела Венесуэлы. «Похоже, Белый дом решил достать из нафталина ранее использовавшуюся практику, заключающуюся в том, чтобы представлять борьбу с терроризмом как оправдание для откровенной агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, и на этот раз законное правительство Боливарианской Республики было признано так называемой “иностранной террористической организацией”», — сказал он.
Постпред РФ при ООН напомнил, что правительство Венесуэлы является легитимным. Он заявил, что власти Соединённых Штатов ведёт себя в адрес Венесуэлы «по-ковбойски» и могут «распространить практику интервенций на другие страны».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы и призывает страны к сдержанности. Песков подчеркнул, что Венесуэла является союзником и партнёром РФ. Он отметил, что Москва поддерживает постоянные контакты с Каракасом, в том числе на высшем уровне.