Небензя: РФ решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы

Постпред отметил, что Соединённые Штаты «борьбой с терроризмом» оправдывают вмешательство в дела Венесуэлы. «Похоже, Белый дом решил достать из нафталина ранее использовавшуюся практику, заключающуюся в том, чтобы представлять борьбу с терроризмом как оправдание для откровенной агрессии и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, и на этот раз законное правительство Боливарианской Республики было признано так называемой “иностранной террористической организацией”», — сказал он.