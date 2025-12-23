За каждым подарком — искренняя радость детей

Подарки от волонтеров ждут более чем в десяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики: Докучаевске, Волновахе, Володарском, Шахтерске, Амвросиевке, Мариуполе, Снежном, Торезе и, конечно, столице региона. Бойцы студотрядов планируют поздравить более трех тысяч ребят. Акция проводится для детей и подростков в возрасте от 3 до 12 лет, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Среди участников будут воспитанники детских домов и интернатов, юные спортсмены из спортивных школ, талантливые члены творческих коллективов, дети с освобожденных территорий и из прифронтовых зон, а также дети из семей героев — участников специальной военной операции. Благодаря проекту «Елка собирает друзей» ребята, живущие в городах, которых коснулись боевые действия, смогут принять участие в праздничных мероприятиях и встретить Новый год с настоящим Дедом Морозом и подарками.