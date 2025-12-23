За каждым подарком — искренняя радость детей

До 26 декабря в городах и селах ДНР бойцы регионального отделения «Российских студенческих отрядов» («РСО») реализовывают социально-культурный проект «Елка собирает друзей».
Подарки от волонтеров ждут более чем в десяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики: Докучаевске, Волновахе, Володарском, Шахтерске, Амвросиевке, Мариуполе, Снежном, Торезе и, конечно, столице региона. Бойцы студотрядов планируют поздравить более трех тысяч ребят. Акция проводится для детей и подростков в возрасте от 3 до 12 лет, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Среди участников будут воспитанники детских домов и интернатов, юные спортсмены из спортивных школ, талантливые члены творческих коллективов, дети с освобожденных территорий и из прифронтовых зон, а также дети из семей героев — участников специальной военной операции. Благодаря проекту «Елка собирает друзей» ребята, живущие в городах, которых коснулись боевые действия, смогут принять участие в праздничных мероприятиях и встретить Новый год с настоящим Дедом Морозом и подарками.
— Акция реализуется с 2016 года и ежегодно объединяет волонтеров вокруг важной миссии — поддержки сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также ребят из семей военнослужащих, — рассказала руководитель (командир) Донецкого регионального отделения «РСО» Александра Кульгина.
Насыщенная программа мероприятий включает в себя захватывающие театрализованные представления, увлекательные интерактивные игры, развивающие игровые активности и вдохновляющие творческие мастер-классы. Все элементы программы тщательно продуманы и направлены на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка и подростка, развитие эмпатии и эмоциональной отзывчивости, а также на воспитание глубокого уважения к традициям и богатой культуре своего народа.
— Кроме того, волонтеры планируют доставить около трех тысяч новогодних подарков в города и районы республики, а также проведут новогодние утренники, создавая для ребят атмосферу радости, тепла и настоящего праздника. Подобные инициативы — неотъемлемая часть нашей работы, которая отражает ответственность организации перед будущим поколением, — дополнила Кульгина.
В рамках проекта «Елка собирает друзей» более 300 детей в Старобешеве уже получили праздничные наборы, в которые вошли канцелярские принадлежности: краски и кисточки, альбом, ножницы, фломастеры и карандаши.
— За каждым подарком — искреннее желание подарить радость, поддержку и ощущение заботы. Это маленький знак большого внимания, который помогает детям поверить в чудо и почувствовать, что они не одни, — дополнила Александра Кульгина.
Участники студотрядов ДНР Илья Семенов и Александр Стрельник принимают участие в подобных мероприятиях не первый год. В прошлом году они развозили воду пожилым людям, в дома, которые остались без водоснабжения. Кроме того, в рамках акции «Мирный десант» бойцы студенческих отрядов привозили гуманитарную помощь, подарки и необходимые продукты питания.
— Жители городов всегда могут обратиться в студотряды «РСО», рассказать о том, какая помощь им необходима, и мы постараемся всем помочь, — отметили в пресс-службе студотрядов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юлия Дрожжина, председатель правления «РСО», депутат Госдумы:
— Донецкое региональное отделение «Российских студенческих отрядов» в преддверии Нового года поздравит детей ДНР — ребята доставят около трех тысяч подарков в города и поселки республики. Я благодарю ребят и хочу в очередной раз отметить, что там сильная команда с активной молодежью, которая готова брать ответственность, поддерживать свой регион, помогать соседям и работать на благо всей страны!