Заседание градсовета определило судьбу спортивного кластера в Перми

Ранее стало известно, что в новом Доме спорта — закрытой части обновляемого советского спорткомплекса «Трудовые резервы» в Мотовилихе — разместятся тренировочные базы для дзюдо и бокса, тренажерный зал, кафе и музей. Об этом URA.RU рассказали представители девелоперского партнерства NOVA&Proformica, которое занимается реализацией проекта. Площадь спортобъекта увеличится до 2,2 тысячи квадратных метров, а пропускная способность вырастет до 200 человек в сутки.