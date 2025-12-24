Заседание градсовета определило судьбу спортивного кластера в Перми

Концепция стадиона в Городских горках получила официальное одобрение.
Градостроительный совет Пермского края утвердил концепцию строительства нового спортивного комплекса в столице региона. Объект с собственным стадионом появится в микрорайоне Городские горки в рамках программы реновации прилегающих территорий.
«Градостроительный совет Пермского края одобрил концепцию спортивного комплекса со стадионом, который будет возведен в рамках комплексного развития территории м/р Городские горки в Перми. Заседание состоялось 22 декабря», — сообщает д «Новый компаньон».
Ранее стало известно, что в новом Доме спорта — закрытой части обновляемого советского спорткомплекса «Трудовые резервы» в Мотовилихе — разместятся тренировочные базы для дзюдо и бокса, тренажерный зал, кафе и музей. Об этом URA.RU рассказали представители девелоперского партнерства NOVA&Proformica, которое занимается реализацией проекта. Площадь спортобъекта увеличится до 2,2 тысячи квадратных метров, а пропускная способность вырастет до 200 человек в сутки.