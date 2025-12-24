Что можно и нельзя делать в Никонов день 24 декабря, который называют Столпник

Православная церковь 24 декабря вспоминает святого Даниила Столпника и монаха Никона Печерского. В народе празднуют Никонов день. Однако есть еще одно название — Столпник.
Что нельзя делать 24 декабря.
Не следует вырубать елки. Считается, что подобное может грозить проблемами со здоровьем. Не рекомендуется ничего выносить из дома. Предки верили, что может уйти удача.
Что можно делать 24 декабря.
По традиции, было принято ходить в церковь, молиться святому. Чаще всего у него просили защиты от бед. А еще в названную дату наряжали елку.
Согласно приметам, белка, которая спряталась в дупло, указывает на сильные морозы. В том случае, если идет снег 24 декабря, то зима выдастся долгой и снежной.
Кстати, Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси: «Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером».
Тем временем белорусский певец Дмитрий Колдун показал свою квартиру в минском микрорайоне «Лебяжий»: «115 или 120 “квадратов” — по разным расчетам получается по-разному».