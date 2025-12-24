Ледяная эпоха: опубликовано 10 кадров зимнего Новосибирска в СССР

Вспоминаем, как выглядели зимние праздники, катания на коньках и традиционные уличные гулянья в СССР через архивные снимки. В советскую эпоху зима в Новосибирске была особым временем года. Город, укрытый глубокими снегами, преображался, становясь настоящей сказочной столицей Сибири. Главными символами сезона были наряженные ёлки на площадях, вокруг которых кипела праздничная жизнь. Жители активно проводили время на улице: катались на коньках, весело спускались с городских горок. Неотъемлемой частью зимнего образа горожан были пуховые платки и шапки, валенки и тёплые шубы. Подборку уникальных архивных фотографий, которые передают неповторимую атмосферу новосибирской зимы тех лет, представлены Музеем Новосибирска.