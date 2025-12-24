Народный календарь. Как защитить себя от нечистой силы на Калинники, 27 декабря

27 декабря верующие чтут память святого мученика Филимона. В народе эту дату прозвали Калинники.
В старину считалось, что в этот день на волю выходит вся нечисть. Согласно поверьям, большую опасность представляют оборотни, которые могут перевоплощаться не только в животных, но и в людей. Защитить себя от нечистой силы можно постоянным умыванием.
В народе говорили, что того, кто 27 декабря выйдет на улицу неумытым, настигнет беда. Считается, что проблем избегут те люди, у кого в доме чисто, а на столе — сытно.
Приметы погоды:
Какая погода в этот день, такой она будет в феврале.
День теплый — лето будет жарким.
Ветер дует в одну сторону, а облака направляются в другую — скоро будет пасмурно и снежно.
Вороны каркают всей стаей, а гуси поджимают под себя лапы, то будет стремительное похолодание.
Именины отмечают: Иларион, Николай.