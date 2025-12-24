Он уже скоро будет тут: светской Москве показали нового «Буратино»

На один вечер кинотеатр «Октябрь» на Арбате превратился в настоящий кукольный театр Карабаса-Барабаса — с алыми бархатными портьерами, приглушённым светом и, конечно, центральным персонажем главного новогоднего фильма наступающего года — Буратино. О том, почему Светлана Немоляева хотела отказаться от роли черепахи Тортиллы, играет ли Марк Эйдельштейн собаку, какую тайну скрывает Дуремар Льва Зулькарнаева и как светская Москва встретила прочтение любимого сюжета Игорем Волошиным — в репортаже «Известий».
Кто был на премьере «Буратино».
За два часа до премьеры из колонок звучали любимые несколькими поколениями песни Алексея Рыбникова. По красной дорожке шли не только актёры новой картины Игоря Волошина, но и министр культуры РФ Ольга Любимова, Юра Борисов с женой и детьми, звезды сегодняшние со звездами будущими, подрастающими. Дети тянули родителей за руки к фотозонам, взрослые останавливались, чтобы рассмотреть декорации и сделать кадр на память.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевЮра Борисов с семьей.
Широкий релиз главной новогодней сказки «Буратино» состоится совсем скоро — 1 января 2026 года. А пока вся светская Москва привела детей в кинотеатр «Октябрь», чтобы своими глазами увидеть, как рождается волшебство. В фойе стоял гул: кто-то обсуждал актёров, кто-то пытался уговорить ребёнка не убегать к очередной инсталляции, а кто-то уже напевал знакомые мотивы из советского фильма.
— Мы отлично понимаем, что Новый год — непростой: зрителям будет предложено много замечательных картин. Но Буратино — это персонаж, который, как сейчас модно говорить, в нашем генетическом коде. Мы считаем, что наша сказка претендует на звание одной из самых любимых в этом Новом году. И думаю, эта любовь продлится долго — картину будут так же, как и другие фильмы, показывать по телевизору перед каждым Новым годом, — рассказал «Известиям» генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевАктеры фильма «Буратино».
По его словам, на премьеру пришли минимум 2,5 тысячи человек.
В новой картине режиссёра Игоря Волошина собрался настоящий каст мечты: от молодых звёзд — Виты Корниенко, Анастасии Талызиной, Марка Эйдельштейна, Рузиля Минекаева, Льва Зулькарнаева и Степана Белозерова — до мастеров сцены и киноэкрана Виктории Исаковой, Александра Петрова, Фёдора Бондарчука и Светланы Немоляевой.
Удивительно, но звезда Театра имени Маяковского и фильмов Эльдара Рязанова едва не отказалась от роли черепахи Тортиллы.
— Когда мне предложили эту работу, я прежде всего испугалась сравнений. Я не люблю, когда фильмы, ставшие вечными, повторяются. Боялась сравнения с Риной Зелёной. Сначала даже думала отказаться, хотя предложение было очень соблазнительным. Но когда режиссёр Игорь Волошин сказал, что это прочтение персонажа будет совершенно иным, я решилась согласиться, — призналась «Известиям» Светлана Немоляева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевСветлана Немоляева на премьере фильма «Буратино».
Лев Зулькарнаев, напротив, решил вовсе не отталкиваться от образа Дуремара из советской картины.
— Я не идиот, чтобы тягаться с Басовым! Задача была создать что-то совершенно своё, — сказал актёр «Известиям».
Фото: НМГКадр из фильма «Буратино».
По его словам, Буратино — почти библейский герой, который помогает другим персонажам отыскать в себе добро. А Дуремар в начале истории подавлен и живёт в постоянном страхе перед Карабасом. И только благодаря необыкновенному деревянному мальчику «из крысоподобного создания превращается в безобидную мышку».
Кто такой Артемон.
Игорь Волошин постарался всесторонне усилить драматургию сказки, усложнив не только сюжет, но и характеры. Каждый герой получил собственную предысторию и мотивацию. Так, пудель Артемон в новом фильме оказывается мальчиком, который попал в театр Карабаса по трагическому стечению обстоятельств.
Фото: НМГКадр из фильма «Буратино».
— В середине фильма мы показываем, почему этот театр стал для нас семьёй — пусть немного дисфункциональной, но всё-таки семьёй. И объясняем, почему мы остаёмся там, несмотря на унижения и трудности, которые могут нас разрушить. Конкретно мой герой, Артемон, — сирота. Он вырос среди собак и поэтому, конечно, остался в театре. Это объясняет некоторые собачьи черты моего персонажа, — рассказал Марк Эйдельштейн в разговоре с «Известиями».
Одним из самых ярких тандемов в фильме стал дуэт кота Базилио в исполнении Александра Петрова и лисы Алисы — Виктории Исаковой. По словам актрисы, на съёмках им сильно помогали костюмы Надежды Васильевой и декорации итальянского города, построенные на площадке кинопарка «Москино». Единственным серьёзным испытанием оказался холод: съёмки проходили в ноябре.
— Было очень холодно. Нам повезло: кажется, 6 ноября начались съёмки, и как раз выпал снег. Ничто не помогало согреться. Ночью не спасали даже специальные грелки и обогреватели, — вспоминает Виктория Исакова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Специально к премьере в фойе установили полутораметровую фигурку Буратино на фоне красных бархатных штор. Напротив — целый стенд с книгами, фигурками, настольными играми и одеждой. Центральным элементом экспозиции стали уникальные часы «Ракета», созданные специально к выходу фильма.
Подобная модель выпускалась в Советском Союзе в 1980-х годах, это были единственные наручные часы из натурального дерева. Теперь её переосмыслили: мастера сохранили бочкообразную форму, уменьшили корпус, сделали бежевый циферблат с накладными метками и добавили золотой ключик.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
— Золотой ключик — это заводной ключ в прямом смысле. Но часы можно заводить и привычным способом, а ключик использовать просто как аксессуар, повесив на шею, — рассказал «Известиям» часовой мастер Герман Долганов.
По его словам, главная сложность была в работе с деревом: из-за влажности материал может деформироваться, а сучки часто мешают мастеру. Примечательно, что механизм, использовавшийся в советской модели, сохранили и в новой версии.
Трудно сказать, кого на премьере оказалось больше — звёздных гостей или детей. Но одно можно утверждать точно: подпевали все. Любимые песни Алексея Рыбникова звучали в новых аранжировках, а в зале и фойе время от времени возникало ощущение, что праздник уже начался — несмотря на то, что до Нового года ещё неделя.