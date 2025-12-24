Он уже скоро будет тут: светской Москве показали нового «Буратино»

— Мы отлично понимаем, что Новый год — непростой: зрителям будет предложено много замечательных картин. Но Буратино — это персонаж, который, как сейчас модно говорить, в нашем генетическом коде. Мы считаем, что наша сказка претендует на звание одной из самых любимых в этом Новом году. И думаю, эта любовь продлится долго — картину будут так же, как и другие фильмы, показывать по телевизору перед каждым Новым годом, — рассказал «Известиям» генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.