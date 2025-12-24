«В “Ландышах” стреляешь из танка, играешь в снежки и ходишь в баню»

В нашей индустрии так устроено: если на роль пробуются две девушки и одна уже с именем, а другая — без, но очень талантливая, в 85% случаев выберут ту, у которой есть имя. Поэтому у нас и снимаются одни и те же люди. И здесь я бесконечно благодарна Светлане Сергеевне Дружининой — именно она открыла меня в кино, поверила в меня и дала возможность учиться дальше.