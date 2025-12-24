Тыл оказывает своевременную поддержку фронту

Число сторонников движения позволило центру выйти на другой, совсем новый уровень. Была зарегистрирована АНО, создан штаб, налажено сотрудничество с различными компаниями и муниципальными учреждениями. На сегодняшний день в «ЛетитеБабочки» числится более 600 волонтеров. Помимо этого, АНО сотрудничает с военными госпиталями, куда поступают раненые бойцы с передовой: военным госпиталем города Солнечногорска, Московским областным госпиталем для ветеранов войн и реабилитационным центром в поселке Голубое, Подмосковье.