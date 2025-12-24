Тыл оказывает своевременную поддержку фронту

С самого начала спецоперации АНО «Центр помощи нуждающимся “ЛетитеБабочки” передала бойцам более 400 тонн гуманитарной помощи. “Вечерняя Москва” узнала у исполнительного директора организации Валентины Вдовиной, какие планы они ставят перед собой в 2026 году.
Жители Зеленограда создали группу в социальных сетях для объединения усилий и помощи защитникам страны. Они выбрали название «ЛетитеБабочки» — как символ поддержки на расстоянии. В свободное от работы время горожане освоили специальное оборудование и начали изготавливать необходимые для фронта вещи: камуфляжные сети, маскхалаты, антидроновые одеяла, нарукавные повязки, окопные свечи и пакеты сухого душа.
— Наши волонтеры самостоятельно делают средства маскировки: антидроновые одеяла и маскировочные костюмы нашей разработки, уникальные спальники с тепловизионной защитой. Всем этим уже вовсю пользуются бойцы, — рассказывает «Вечерней Москве» Вдовина.
Число сторонников движения позволило центру выйти на другой, совсем новый уровень. Была зарегистрирована АНО, создан штаб, налажено сотрудничество с различными компаниями и муниципальными учреждениями. На сегодняшний день в «ЛетитеБабочки» числится более 600 волонтеров. Помимо этого, АНО сотрудничает с военными госпиталями, куда поступают раненые бойцы с передовой: военным госпиталем города Солнечногорска, Московским областным госпиталем для ветеранов войн и реабилитационным центром в поселке Голубое, Подмосковье.
— Мы подготовили бойцам подарки к праздникам и средства перевязки, гигиены, холодильники, стиральные машинки и многое другое, — отмечает Валентина Вдовина.
Центр возглавляет ветеран СВО Алексей Доминов, знакомый с потребностями бойцов не понаслышке. Комиссованный в 2024 году, он прошел путь от старшего снайпера и командира отделения до наводчика и участника наступательных операций. Это и определяет его тщательный подход к руководству организацией, которая помогает бойцам.
Сейчас основной акцент АНО делает на полевые госпитали, которые строятся практически с нуля, и им необходима поддержка. «ЛетитеБабочки» доставляет необходимые материалы и оборудование.
— Им требуется все, начиная от медикаментов, заканчивая оборудованием для обследований, — объясняет Вдовина. — Наш гендиректор, ветеран боевых действий Алексей Доминов три дня назад доставил в Селидово и Покровск оснащение для госпиталей. В сборе нам помогли наши друзья и партнеры из частной ветеринарной компании и МБУ МЧС «ХимСпас».
В следующем году АНО готовит три новых проекта. Первый — запуск нового швейного цеха. Второй — по ознакомлению детей с беспилотниками. И третий — по взаимодействию с исправительными учреждениями по отшиву изделий для участников спецоперации.
СПРАВКА.
В Москве центр «ЛетитеБабочки» занимается патриотическим просвещением, организуя различные мероприятия с участием ветеранов боевых действий различных конфликтов. Центр сотрудничает и с госпиталями. Проходящим лечение бойцам волонтеры устраивают тематические встречи и интересный досуг. Помогают поддерживать настроение и моральный дух, способствуют их социальной адаптации и психологической поддержке.