Путин вручит награды музыкантам и артистам

Путин вручит государственные награды музыкантам и артистам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду вручит государственные награды, торжественная церемония состоится в Екатерининском зале Кремля.

В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями — известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из ряда различных сфер, сообщили в пресс-службе Кремля.

Бронежилет России.

Достижения россиян на профессиональном, творческом поприще служат целям развития России, помогают менять жизнь к лучшему, подчеркнул Путин на церемонии вручения государственных наград в 2024 году. По его словам, характер, мужество, героизм и сплоченность российского народа являются «бронежилетом» России, а награжденные вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают страну вперед.

Традиция чествовать выдающихся граждан — это свидетельство общественного признания их таланта, трудовых, творческих свершений, отметил Путин на церемонии в 2023 году. Президент РФ тогда также подчеркнул, что гордость и благодарность вызывают и ратные подвиги россиян во имя свободы, независимости и будущего России.

Награждение героев.

Подвиги россиян, участвующих в зоне специальной военной операции, президент РФ отметил наградами 17 декабря. Тогда глава государства в министерстве обороны РФ вручил медали «Золотая звезда» Героям России, которые участвовали в операции по освобождению Северска.

Еще одна торжественная церемония награждения Героев РФ состоялась 9 декабря в Кремле — в День Героев Отечества. На церемонию были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В ходе выступления Путин тогда сообщил, что россиян сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе, искренняя любовь к Родине. Как отметил президент, в этой любви и в исторической правоте и заключается сила России и ее победы.