Календарь на 24 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 декабря в России отмечают День воинской славы — годовщину взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. Западные христиане готовятся к встрече Рождества, сегодня Сочельник — канун праздника. Православные верующие чтут память преподобного Даниила Столпника. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 24 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 24 декабря.
* День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками.
24 декабря в России отмечается один из Дней воинской славы — годовщина взятия крепости Измаил войсками под командованием Александра Суворова в ходе русско-турецкой войны конца XVIII века. Измаил считался практически неприступной крепостью: мощные укрепления, глубокие рвы, многочисленный гарнизон и выгодное расположение на берегу Дуная делали его ключевой опорной точкой Османской империи. После нескольких неудачных попыток штурма руководство операцией было доверено Суворову, который провел тщательную подготовку и решился на стремительный одновременный удар с нескольких направлений.
Штурм длился около девяти часов и завершился полной победой русских войск. Взятие Измаила стало переломным моментом войны и приблизило подписание Ясского мирного договора, по итогам которого Россия укрепила позиции в Причерноморье. Это событие навсегда вошло в военную историю страны как пример решительности и стратегического гения Суворова.
* День Конституции Республики Башкортостан.
24 декабря 1993 года Верховный Совет Башкортостана принял основной закон республики, определивший правовые основы ее развития в составе Российской Федерации. Конституция закрепила принципы федерализма, межнационального согласия и равенства граждан, а также стала фундаментом для формирования органов власти и местного самоуправления. Кстати, эта Конституция стала четвертой по счету в истории республики, она была принята спустя всего 12 дней после всенародного голосования за основной закон страны.
* День ФАПСИ.
Этот день традиционно считается профессиональным праздником специалистов, отвечающих за защищенную передачу данных. Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) было создано указом президента РСФСР 24 декабря 1991 года. Агентство объединило несколько ведомств и подразделений, включая структуры, ранее входившие в систему КГБ, и отвечало за криптографическую защиту, правительственную связь и радиоэлектронную разведку.
В 2003 году ФАПСИ было упразднено, а его функции распределены между ФСБ, СВР и Федеральной службой охраны. Несмотря на это, дата 24 декабря продолжает символически объединять специалистов, работающих в сфере государственной связи и информационной безопасности.
* День украшения елки.
24 декабря во многих странах — символическая дата украшения елки. Эта традиция стала поводом для неформального и теплого праздника, связанного с ожиданием зимних торжеств.
Традиция наряжать ель берет начало в Германии, а в России она закрепилась в Петровскую эпоху. Изначально деревья украшали фруктами, орехами и свечами, позже появились стеклянные игрушки, ватные фигурки и гирлянды. Со временем елка стала одним из главных атрибутов Нового года и Рождества.
* День варежки.
24 декабря отмечается необычный и по-домашнему уютный праздник — День варежки. Он посвящен одному из самых практичных предметов зимнего гардероба, без которого сложно представить зиму в России.
В отличие от перчаток, варежки лучше сохраняют тепло, поэтому на протяжении веков оставались незаменимыми в северных регионах. Их носили все — от крестьян до знати, а внешний вид и материалы могли многое рассказать о статусе владельца.
* День путешествий по витринам.
Идея этого праздника — посмотреть на город глазами прохожих, для которых витрины становятся маленькими театральными сценами. В некоторых странах он сопровождается флешмобами, перформансами и инсталляциями. Манекены «оживают», звучит музыка, а прохожие становятся зрителями импровизированных представлений.
Однако для большинства людей праздник ассоциируется с неспешными прогулками, поиском подарков и ощущением приближающегося праздника, когда город наполняется светом и движением.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 декабря в других странах.
День покупок в последнюю минуту — США. Забавный праздник посвящен тем, кто откладывает приобретение рождественских подарков до последнего момента. Этот день стал неотъемлемой частью американской культуры потребления.
Хорошая ночь — Мексика. Один из ключевых дней рождественского цикла, когда семьи собираются за праздничным столом, обмениваются подарками, участвуют в богослужениях и встречают Рождество.
Праздник семи рыб — Италия. 24 декабря итальянцы устраивают традиционную для Сочельника трапезу. Как правило, на стол подают семь различных блюд из рыбы и морепродуктов в знак уважения к традиции поста в канун Рождества.
Религиозные праздники 24 декабря.
* День памяти преподобного Даниила Столпника.
Даниил Столпник — один из самых известных подвижников V века, избравший путь строгого аскетизма. Его духовный подвиг был связан со столпничеством — многолетней молитвой на возвышении вдали от мирской суеты.
На протяжении десятилетий к Даниилу стекались люди за советом, утешением и исцелением. Его духовный авторитет признавали не только простые верующие, но и византийские императоры.
Преподобный прославился даром слова и пророчества, а его жизнь стала примером полного самоотречения ради веры.
* День памяти преподобного Никона Печерского.
Преподобный Никон Печерский, прозванный Сухим, принял монашество в Киево-Печерской лавре, отказавшись от богатства и знатного происхождения. Во время набега половцев он был пленен и подвергнут жестоким мучениям.
Несмотря на страдания, Никон сохранил веру и смирение. Согласно преданию, по молитвам он был чудесным образом освобожден и перенесен обратно в монастырь. Его пример — напоминание о верности христианским идеалам даже в самых тяжелых обстоятельствах.
* Рождественский сочельник у католиков.
Сочельник — день духовной подготовки к Рождеству Христову. В католической традиции богослужение в этот день носит название «вигилия». Праздник связан с ожиданием чуда Рождества и воспоминанием о Вифлеемской звезде.
В этот день верующие посещают мессы, которые начинаются вечером и часто переходят в ночное богослужение. Особое место занимает семейный ужин, предваряемый чтением Евангелия и общей молитвой.
Традиция обмена облатками и оставленное за столом пустое место символизируют открытость, память о близких и готовность принять каждого, кто нуждается в тепле и поддержке.
Народные праздники и приметы 24 декабря.
* Никонов день.
Никонов день на Руси отмечали в память о святом Никоне Печерском. В этот праздник обращали особое внимание на солнце и свет, веря, что они способны отогнать темные силы. Считалось, что молитвы, произнесенные сегодня, принесут душевное спокойствие. В Никонов день крестьяне продолжали готовиться к холодам, утепляли избы и чинили одежду.
Существовали и обрядовые традиции, связанные с приворотами и наблюдением за природой. Например, можно было загадать заветное желание, после чего отломить яблочную ветвь и поставить ее в воду в тепле. Если к Рождеству она даст листочки, желание исполнится.
* Приметы.
Солнечные лучи словно тянутся к земле — к скорой вьюге.
Если вокруг солнца появляются светлые отсветы — жди морозы.
Если пища при готовке переливается через край — небо скоро затянет тучами.
Вороны беспокойно кружат — надвигается буря.
Если белки собираются в одном дупле — скоро наступят сильные холода.
Какие исторические события произошли 24 декабря.
* 1777 год — капитан Джеймс Кук во время экспедиции в Тихом океане открыл остров, который позже получил название остров Рождества.
* 1906 год — канадский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первую музыкальную радиопередачу, ознаменовав рождение радиовещания.
* 1951 год — Ливия получила независимость и стала суверенным государством под названием Соединенное Королевство Ливия во главе с королем Идрисом I.
Дни рождения и юбилеи.
* В 1703 году родился Алексей Чириков — русский мореплаватель и исследователь северной части Тихого океана.
* В 1946 году родился Леонид Филатов — актер, режиссер и поэт, автор пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
Кто отмечает дни рождения.
* 85 лет исполняется Григорию Криссу — олимпийскому чемпиону по фехтованию.
* 51 год исполняется Стефани Майер — американской писательнице, автору серии книг «Сумерки».