Суд арестовал деньги и имущество Чубайса

«Роснано» уже предъявляла претензии к этим же фигурантам. В апреле 2025 года по другому иску судами были арестованы деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей. МВД заявляло, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты деятельности компании и сохранить государственные гарантии, а также привлечь дополнительное финансирование. Адвокат Анатолия Чубайса Павел Хлюстов от комментариев по новому решению арбитража отказался.