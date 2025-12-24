Суд арестовал деньги и имущество Чубайса

Решение об аресте имущества Чубайса принято в рамках обеспечительных мер.
Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и имущество бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других бывших топ-менеджеров госкорпорации. Обеспечительные меры приняла судья Анна Петрухина в рамках иска Группы «Роснано» о взыскании 11,9 млрд рублей убытков, следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.
«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у “Роснано” есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — поясняется решение в определении суда, пишет РБК.
Суд указал, что истец не детализировал конкретные объекты имущества, однако признал риск его отчуждения значительным с учетом размера требований. В результате арбитраж арестовал активы Чубайса в пределах заявленной суммы — 11 896 910 244 рубля 90 копеек. Аналогичные меры распространили на имущество Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихои, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна.
Иск «Роснано» подала 12 декабря. Компания требует возместить убытки по проекту Crocus, связанному с созданием в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. В материалах дела указано, что бывшее руководство, по версии истца, действовало «неразумно и недобросовестно» при реализации проекта. Ущерб оценивается в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд рублей, ранее сообщал источник РБК.
«Роснано» уже предъявляла претензии к этим же фигурантам. В апреле 2025 года по другому иску судами были арестованы деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей. МВД заявляло, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты деятельности компании и сохранить государственные гарантии, а также привлечь дополнительное финансирование. Адвокат Анатолия Чубайса Павел Хлюстов от комментариев по новому решению арбитража отказался.