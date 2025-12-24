В США сделали признание об участии РФ в мирном урегулировании: «мяч на стороне Москвы»

В минувшие выходные состоялись переговоры российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американской стороной по украинскому вопросу, которую представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Диалог был оценен сторонами как продуктивный и конструктивный. Примечательным стало селфи Дмитриева в футболке с российской символикой и надписью «В следующий раз — в Москве», сделанное перед отлетом из Майами.