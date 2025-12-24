Ричмонд
В США сделали признание об участии РФ в мирном урегулировании: «мяч на стороне Москвы»

Постпред США при НАТО считает, что в урегулировании на Украине мяч на стороне РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер, сейчас «мяч на стороне России» в процессе урегулирования украинского конфликта.

«Вы правы, мяч в настоящее время на стороне поля россиян… Полагаю, мы пытаемся выяснить, что, как вы понимаете, в наибольшей степени готова сделать Россия», — рассказал Уитэкер в эфире телекомпании Fox News.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс в откровенном интервью порталу UnHerd высказал мнение о неизбежной утрате Украиной Донбасса.

В минувшие выходные состоялись переговоры российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева с американской стороной по украинскому вопросу, которую представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Диалог был оценен сторонами как продуктивный и конструктивный. Примечательным стало селфи Дмитриева в футболке с российской символикой и надписью «В следующий раз — в Москве», сделанное перед отлетом из Майами.

