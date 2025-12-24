С ним на сцене в Сан-Диего выступала молодая скейтерша Кейтлин Уэст. Всё это происходило на фоне артистов, исполняющих танец Трепак. Зал встретил выход Хоука овациями. Идею такого выступления предложила дочь Хоука, которая увлечена театром.
Тони Хоук в образе русского танцора в балете «Щелкунчик». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tonyhawk.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Белом доме отметили Рождество под музыку Чайковского. В кадрах — нарядные ёлки в гирляндах и небольшой оркестр, играющий знаменитую мелодию из «Щелкунчика». Эта музыка традиционно ассоциируется с новогодним настроением во всём мире.
