Скейтбордист То­ни Хоук появился в балете «Щелкунчик» в образе русского танцора

Легенда скейтбординга Тони Хоук неожиданно появился на сцене балета «Щелкунчик». Он выехал на скейтборде посреди классического спектакля — сначала в образе уличного панка, а во втором акте вернулся в костюме русского танцора.

Источник: Life.ru

С ним на сцене в Сан-Диего выступала молодая скейтерша Кейтлин Уэст. Всё это происходило на фоне артистов, исполняющих танец Трепак. Зал встретил выход Хоука овациями. Идею такого выступления предложила дочь Хоука, которая увлечена театром.

То­ни Хоук в образе русского танцора в балете «Щелкунчик». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tonyhawk.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Белом доме отметили Рождество под музыку Чайковского. В кадрах — нарядные ёлки в гирляндах и небольшой оркестр, играющий знаменитую мелодию из «Щелкунчика». Эта музыка традиционно ассоциируется с новогодним настроением во всём мире.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.