Ранее Life.ru рассказывал, как в Белом доме отметили Рождество под музыку Чайковского. В кадрах — нарядные ёлки в гирляндах и небольшой оркестр, играющий знаменитую мелодию из «Щелкунчика». Эта музыка традиционно ассоциируется с новогодним настроением во всём мире.