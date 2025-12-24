С 1 января вступят в силу изменения в правила выдачи кредитов и списания задолженности. Что ждёт заёмщиков

Как изменятся требования к заёмщикам с 1 января 2026 года.
С 1 января 2026 года для оформления в общую собственность супругов и детей недвижимости, купленной в ипотеку с использованием материнского капитала, не нужно будет предъявлять согласие залогодержателя. В результате для многих семей станет проще оформить недвижимость в собственность, а в дальнейшем при необходимости облегчит и процесс её продажи. При этом стоит учитывать, что до полной выплаты ипотеки жильё по-прежнему будет оставаться в залоге у банка. Об этом рассказала специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов гражданина Наталья Потапова.
Она обратила внимание, что с 1 января 2026 год банки станут жёстче подходить к кредитам для заёмщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% на ипотеку для ИЖС. На них может приходиться до 20% от общего объёма одобренных кредитов по ипотеке для ИЖС и до 15% от кредитов под залог жилья.
— Заёмщикам с ПДН выше 50% разрешено выдавать до 20% от общего объёма кредитов под залог жилья. Как считают ПДН? Общую сумму платежей по всем кредитам, включая тот, за которым обращается человек, делят на его доходы, а затем умножают на 100. Допустим, вы зарабатываете 100 000 рублей, а по кредитам платите 50 000 рублей. Тогда ПДН составит 50% (50 000 / 100 000×100), — пояснила Наталья Потапова.
Она добавила, что в 2026 году будет доступна комплексная реструктуризация задолженности. Заёмщики с несколькими кредитами смогут решить проблемы сразу по всем долгам, обратившись к одному кредитору. В результате пересмотрят условия погашения задолженности, снизится ежемесячная финансовая нагрузка, а также уменьшится риск судебного взыскания долгов, добавила Наталья Потапова.
Кому откажут в выдаче кредитной карты.
Кредитные карты заёмщики с высоким ПДН (80%) в 2026 году получить не смогут. Для банков с базовой лицензией МПЛ не применяются, но действуют макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам, поэтому получить кредиты у банков станет сложнее. Об этом рассказала доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова.
— Также банки уже с 1 апреля 2026 года начнут принимать справки о доходах по новым правилам. Выписки из банка будут тщательно проверять на предмет случайных доходов или поступлений от других физлиц. Справки НДФЛ должны быть актуальны, ранее банки могли принимать справки не ранее 1 года, теперь этот срок существенно сократился. Нужно будет ещё более тщательно следить за своим финансовым профилем и дисциплиной, — добавила Светлана Зубкова.
Как изменятся условия выдачи ипотеки в 2026 году.
В 2026 году на рынке розничного банковского кредитования продолжат действовать текущие макропруденциальные ограничения для банков в виде надбавок к капиталу и лимитов. Только вот в ипотечном кредитовании они будут ужесточены. Это коснётся нецелевого кредитования под залог недвижимости и ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, для которых макропруденциальные лимиты в первом квартале года станут строже. Так охарактеризовала ситуацию на рынке руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
— Ещё одним изменением в ипотеке станут введение с февраля правила «одна льготная ипотека на одну семью» и обязательное участие супругов в качестве созаёмщиков. Как результат, даже в условиях снижения ключевой ставки отдельным категориям заёмщиков, которые подпадут под эти изменения, станет сложнее получить ипотеку или кредит под залог недвижимости, — рассказала Инна Солдатенкова.
В то же время, по её словам, для заёмщиков, оформлявших комбо-ипотеку (когда часть кредита выдаётся под льготную ставку, а другая — под рыночную), с февраля появится возможность рефинансировать её на более выгодных условиях. Перекредитовать можно будет только рыночную часть комбо-ипотеки, сохраняя льготную ставку по семейной, или дальневосточной, или арктической ипотеке, а не пересчитывать весь заём под текущие условия рынка, как практиковалось ранее.