С 1 января вступят в силу изменения в правила выдачи кредитов и списания задолженности. Что ждёт заёмщиков

​ С 1 января 2026 года для оформления в общую собственность супругов и детей недвижимости, купленной в ипотеку с использованием материнского капитала, не нужно будет предъявлять согласие залогодержателя. В результате для многих семей станет проще оформить недвижимость в собственность, а в дальнейшем при необходимости облегчит и процесс её продажи. При этом стоит учитывать, что до полной выплаты ипотеки жильё по-прежнему будет оставаться в залоге у банка. Об этом рассказала специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов гражданина Наталья Потапова.