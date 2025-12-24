Ричмонд
Захарова с песнями отметила юбилей в эфире «России-1» на передаче у Малахова: как это было

Захарова встретила 50-летие во время выпуска «Песни от всей души» с Малаховым.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Мария Захарова встретила День рождение во время записи программы «Песни от всей души». Ведущим передачи является Андрей Малахов. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что даже не думала, что праздничный день начнется таким веселым образом. Вместе с присутствующими официальный представитель МИД исполнила песню «Пусть бегут неуклюже».

«Он наступил во время записи январского выпуска “Песни от всей души” с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои. Вот так, с песней по жизни я встречаю 50», — поделилась Мария Захарова, приложив видеоотрывок.

Она также указала на любопытный факт. Мария Захарова обратила внимание на регистрацию российской журналистки Ксении Собчак в мессенджере MAX.

