Власти Петербурга назвали дату открытия станции метро «Кудрово»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга называют 2029 год датой открытия станции метро «Кудрово» в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Часть территории мы зарезервировали под метро. Город сроки называет разные, сейчас называет 2029 год. Мне трудно говорить за город. Мы свою часть, что от Ленинградской области зависит, как мы давали обязательства — до конца 2027 года, мы все свои обязательства — и подъездные пути, и развороты, и стоянки — мы все это выполнили», — сказал он в ходе прямой линии с жителями региона.
Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется новая станция метро «Кудрово». Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена.