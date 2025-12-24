Директор ЧАЭС предупредил о риске разрушения саркофага при новом ударе

По словам Тараканова, дыра, появившаяся в начале 2025 года после удара, может привести к серьёзным последствиям, если саркофаг снова пострадает.
«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости — это вызовет мини-землетрясение в районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», — подчеркнул директор ЧАЭС.
Он отметил, что на данный момент уровень радиации остаётся стабильным и в пределах нормы, однако полное восстановление саркофага может занять три-четыре года.
«Любое новое повреждение может привести к обрушению внутренней оболочки и создать крайне опасную ситуацию», — добавил Тараканов.
Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о росте радиации из-за повреждённого саркофага ЧАЭС. Он отметил, что утрата ключевых защитных элементов делает любые работы на объекте рискованными. Любое перемещение высокоактивных материалов может сразу повысить уровень радиации и ухудшить ситуацию.
