Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор ЧАЭС предупредил о риске разрушения саркофага при новом ударе

На Чернобыльской АЭС предупредили о риске обрушения саркофага в случае нового удара. Директор станции Сергей Тараканов рассказал AFP, что повреждённое защитное сооружение остаётся крайне уязвимым.

Источник: Life.ru

По словам Тараканова, дыра, появившаяся в начале 2025 года после удара, может привести к серьёзным последствиям, если саркофаг снова пострадает.

«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости — это вызовет мини-землетрясение в районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», — подчеркнул директор ЧАЭС.

Он отметил, что на данный момент уровень радиации остаётся стабильным и в пределах нормы, однако полное восстановление саркофага может занять три-четыре года.

«Любое новое повреждение может привести к обрушению внутренней оболочки и создать крайне опасную ситуацию», — добавил Тараканов.

Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о росте радиации из-за повреждённого саркофага ЧАЭС. Он отметил, что утрата ключевых защитных элементов делает любые работы на объекте рискованными. Любое перемещение высокоактивных материалов может сразу повысить уровень радиации и ухудшить ситуацию.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше