Директор ЧАЭС предупредил о риске разрушения саркофага при новом ударе

«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости — это вызовет мини-землетрясение в районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», — подчеркнул директор ЧАЭС.