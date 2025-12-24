Кот в Орехово-Зуеве прыгнул с 12-метрового дерева, испугавшись спасателей

В подмосковном Орехово-Зуеве кот, пять суток просидевший на дереве на высоте около 12 метров, совершил отчаянный прыжок вниз в тот момент, когда спасатели уже поднялись, чтобы его снять. Кадры его «прыжка веры» разошлись по сети.
После прыжка с высоты четвертого этажа кот мгновенно вскочил и скрылся в подвале ближайшего дома, что породило волну обсуждений о его состоянии. Главный ветеринарный врач городского округа Ирина Малых прокомментировала ситуацию, отметив, что активное поведение животного после падения — хороший знак.
— Если питомец все еще не появился и затаился в подвале, хозяевам стоит запастись терпением и подождать, пока он успокоится и время от времени тихонько подзывать его, — заявила ветеринар.
Она подчеркнула, что после возвращения кота его обязательно нужно показать специалисту для осмотра, а если состояние будет удовлетворительным — провести вакцинацию от бешенства через 10 дней, передает издание REGIONS.
Ранее в Махачкале спасли пятнистого кота по кличке Цезарь, который спрятался во время взрыва в жилом доме. Животное испугалось громких хлопков и затаилось в одной из квартир.