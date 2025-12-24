Кот в Орехово-Зуеве прыгнул с 12-метрового дерева, испугавшись спасателей

В подмосковном Орехово-Зуеве кот, пять суток просидевший на дереве на высоте около 12 метров, совершил отчаянный прыжок вниз в тот момент, когда спасатели уже поднялись, чтобы его снять. Кадры его «прыжка веры» разошлись по сети.