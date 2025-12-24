Стали известны детали крушения самолета в Турции с главой генштаба ВС Ливии

В Турции 23 декабря упал самолет, на борту которого находился глава генштаба Вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Как стало известно, крушение произошло из-за сбоя электросистемы. Так заявил телеканал Al Hadath.
По его версии, у самолета Falcon 50 была неисправна система электроснабжения. Из-за перебоев экипаж был вынужден запросить экстренную посадку.
Как отмечает телеканал, борт намеревался сесть почти сразу после взлета.
Обломки частного самолета нашли вблизи Анкары. Они были разбросаны на большой территории. Оперативные службы продолжают расследовать трагедию. Всего на борту находились пять человек, включая начальника генштаба ливийской армии. Связь с бортом прервалась в 20:52 по московскому времени.