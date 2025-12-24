Стали известны детали крушения самолета в Турции с главой генштаба ВС Ливии

Обломки частного самолета нашли вблизи Анкары. Они были разбросаны на большой территории. Оперативные службы продолжают расследовать трагедию. Всего на борту находились пять человек, включая начальника генштаба ливийской армии. Связь с бортом прервалась в 20:52 по московскому времени.