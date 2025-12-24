«Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна отмечает столетие

К моменту начала работы над «Броненосцем» у ученика Всеволода Мейерхольда в активе был «блистательно молодой спектакль» «Мудрец», фильмы «Дневник господина Глумова» и «Стачка», сочетавшие графичную пародийность и гротеск классика немого кино Жоржа Мельеса с изобретенным молодым кинематографистом методом «монтажа аттракционов», в котором выразительная сборка кадров-мизансцен, выстроенная в ритмическом, а не последовательном порядке, делала зрителя соучастником событий. Это было особенно важно — по мнению киноведов, фильм не просто фиксировал реальность, а на основе ее элементов возводил образ нового мира, пафос которого заключался в призыве к новой жизни на земле, к жизни без насилия.