«Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна отмечает столетие

Сто лет назад, 24 декабря 1925 года, в Большом театре состоялся первый показ фильма «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна. Лента, признанная эталонным шедевром мирового кинематографа, была посвящена Революции 1905 года.
Агитационного свойства кинополотно постоянно попадает в рейтинги лучших фильмов мира, а знающие люди говорят, что его копию можно найти в любой европейской синематеке. Интересно, что ленту к двадцатилетию революции доверили молодому режиссеру, пришедшему в главное для советских людей искусство из театра.
К моменту начала работы над «Броненосцем» у ученика Всеволода Мейерхольда в активе был «блистательно молодой спектакль» «Мудрец», фильмы «Дневник господина Глумова» и «Стачка», сочетавшие графичную пародийность и гротеск классика немого кино Жоржа Мельеса с изобретенным молодым кинематографистом методом «монтажа аттракционов», в котором выразительная сборка кадров-мизансцен, выстроенная в ритмическом, а не последовательном порядке, делала зрителя соучастником событий. Это было особенно важно — по мнению киноведов, фильм не просто фиксировал реальность, а на основе ее элементов возводил образ нового мира, пафос которого заключался в призыве к новой жизни на земле, к жизни без насилия.
Особую роль сыграло то, что «Броненосец» стал первым отечественным фильмом, в котором был использован цветовой эффект — на черно-белой пленке внезапно загорался красный стяг. Для тех времен это было чудом. В интервью после картины режиссер подчеркивал, что в фильме стремился отразить мечты всего своего поколения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Евгений Марголит, киновед, главный искусствовед Госфильмофонда РФ:
— Вдохновение Сергея Эйзенштейна и режиссеров 1920-х годов объяснялось их верой в то, что на материале старого мира можно и нужно строить прекрасный мир на принципиально новой основе. Мир, где насилие будет преодолено. Отсюда — темперамент, мощная энергия, спресованная в чеканные монтажные образы. «Братья» — ключевое слово в «Броненосце “Потемкине”», вот почему фильм приводил в восторг не только пролетариев и не только в России, но и во всем мире.