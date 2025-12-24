Умер последний скульптор мемориального комплекса «Хатынь» Валентин Занкович

Скончался последний из создателей легендарного мемориального комплекса «Хатынь» — белорусский скульптор Валентин Занкович. О его смерти во вторник, 23 декабря, сообщил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.
— С прискорбием должен сообщить, что скончался лауреат Ленинской премии, премии Ленинского комсомола Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Валентин Павлович Занкович. Последний из группы скульпторов мемориального комплекса «Хатынь», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Шпаковский назвал это огромной утратой для белорусской культуры, отметив, что Занкович до последних дней сохранял творческий настрой и периодически работал в своей мастерской, ставшей своего рода музеем. Скульптор в составе творческих коллективов участвовал в создании таких знаковых для страны памятников, как «Хатынь», «Брестская крепость-герой» и «Минск — город-герой».
Мемориальный комплекс «Хатынь» был возведен на месте деревни, сожженной вместе со 149 жителями, включая 75 детей, фашистскими карателями 22 марта 1943 года. Это один из главных символов памяти о жертвах Великой Отечественной войны на территории Беларуси.