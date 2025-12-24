Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА над российскими регионами

Военные за несколько часов нейтрализовали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает МИнобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Десять украинских аппаратов уничтожили над Брянской областью, ещё четыре беспилотника ликвидированы в Курской области.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: десять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на вторник российские военные ликвидировали 29 украинских беспилотников. 14 дронов были нейтрализованы над Ростовской областью, ещё семь — над Ставропольским краем. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Калмыкией и по одному — над Курской областью и Крымом.
Ранее сообщалось, что военные РФ за вечер ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.