Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 17 БПЛА над российскими регионами

Военные за три часа уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе в Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Военные за несколько часов нейтрализовали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает МИнобороны РФ.

Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.

Десять украинских аппаратов уничтожили над Брянской областью, ещё четыре беспилотника ликвидированы в Курской области.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: десять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник российские военные ликвидировали 29 украинских беспилотников. 14 дронов были нейтрализованы над Ростовской областью, ещё семь — над Ставропольским краем. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Калмыкией и по одному — над Курской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что военные РФ за вечер ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

