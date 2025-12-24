«48 бриллиантов и российские рубли»: опубликован новый пакет документов по делу Эпштейна

При обыске у скандального финансиста Джеффри Эпштейна в сейфе среди наличных были обнаружены 230 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Минюст США опубликовал изображения, на которых отчетливо различимы две 100-рублевые и две 10-рублевые купюры.
На снимках также зафиксированы единицы иностранной валюты. Среди них — 600 евро (шесть купюр по 100 евро), 640 шведских крон (банкнотами по 50 и 20 крон), 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Новый пакет документов по делу Эпштейна, опубликованный Минюстом США во вторник, содержит более 10,5 тыс. страниц в PDF. Кроме этого, там также есть сотни видео- и аудиозаписей, а также электронные таблицы. Общий объем данных превышает 10 гигабайт.
Среди изъятого — свыше $72 тыс. наличными и 48 бриллиантов, следует из документов.
Как выяснило издание The Telegraph, президент США Дональд Трамп совершил больше перелетов на частном самолете Джеффри Эпштейна, чем предполагалось.
При этом один полет был совершен без сопровождения, а во время другого в самолете находился третий, не названный по имени 20-летний пассажир.
Среди последней партии рассекреченных материалов по делу Эпштейна снова обнаружены документы, где упомянут создатель Microsoft Билл Гейтс.
Из последних документов по делу Эпштейна, опубликованных Минюстом США во исполнение ноябрьского закона, фигурируют и фотографии бывшего президента Билла Клинтона. Один снимок запечатлел его в объятиях девушек, другой — в джакузи с человеком со скрытым лицом, третий — в бассейне вместе с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейну были инкриминированы два состава преступления: торговля несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации и сговор для ее совершения. Обвинение утверждало, что в период 2002—2005 гг. он систематически совращал десятки девушек в своих резиденциях, платил им деньги и вовлекал часть жертв в поиск новых, чей возраст иногда составлял всего 13−14 лет. По версии следствия, Эпштейн покончил с собой, повесившись в камере. К такому выводу пришли судмедэксперт и инспектор Минюста.