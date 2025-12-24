«48 бриллиантов и российские рубли»: опубликован новый пакет документов по делу Эпштейна

В 2019 году Эпштейну были инкриминированы два состава преступления: торговля несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации и сговор для ее совершения. Обвинение утверждало, что в период 2002—2005 гг. он систематически совращал десятки девушек в своих резиденциях, платил им деньги и вовлекал часть жертв в поиск новых, чей возраст иногда составлял всего 13−14 лет. По версии следствия, Эпштейн покончил с собой, повесившись в камере. К такому выводу пришли судмедэксперт и инспектор Минюста.