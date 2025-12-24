Ричмонд
Ради мотивации педагогов: В России появится профильный экзамен для будущих учителей

Минпросвещения России планирует с 2027 года ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Цель инициативы — отбирать мотивированных студентов и повысить уровень подготовки будущих учителей-предметников, особенно в области естественно-научного образования.

Источник: Life.ru

Педагогические направления остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Уже со второго курса студенты проходят практику в школах и детских лагерях, а новое испытание позволит отобрать кандидатов, максимально готовых к профессиональной деятельности.

Ранее Life.ru писал о целевых договорах для студентов-медиков: их введение не станет помехой для создания семьи. Студенты смогут спокойно брать декретный отпуск, а «отработка» по договору будет приостанавливаться на это время. Российские власти заверили, что молодые семьи могут совмещать учёбу и личную жизнь без ущерба для будущей карьеры.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.