Ради мотивации педагогов: В России появится профильный экзамен для будущих учителей

Ранее Life.ru писал о целевых договорах для студентов-медиков: их введение не станет помехой для создания семьи. Студенты смогут спокойно брать декретный отпуск, а «отработка» по договору будет приостанавливаться на это время. Российские власти заверили, что молодые семьи могут совмещать учёбу и личную жизнь без ущерба для будущей карьеры.