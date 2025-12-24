Захарова рассказала о праздновании юбилея

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что начала праздновать свой 50-летний юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».
«Кто бы мне сказал, как начнется этот День! Он наступил во время записи январского выпуска “Песни от всей души” с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои», — написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив видео со съемок передачи, на котором гости исполняют песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка», поздравляя представителя МИД с днем рождения.
