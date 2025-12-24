Захарова рассказала о праздновании юбилея

«Кто бы мне сказал, как начнется этот День! Он наступил во время записи январского выпуска “Песни от всей души” с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои», — написала Захарова в своем Telegram-канале, приложив видео со съемок передачи, на котором гости исполняют песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка», поздравляя представителя МИД с днем рождения.