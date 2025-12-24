Выбери свою зиму: Где в январе 2026 года снег и мороз, а где — тёплое море и +30 °C

Январь в Египте — месяц компромиссов: цены на туры падают, но вместе с ними опускается и столбик термометра. Это самый холодный и ветреный период в году, к которому нужно готовиться заранее. Днём здесь стоит комфортная весенняя погода, воздух прогревается до +20…+24 °C, позволяя отдыхающим позагорать у бассейна. Но стоит солнцу зайти за горизонт, как на курорты опускается резкая прохлада до +11…+15 °C, так что вечером без толстовки или джинсов не обойтись.​