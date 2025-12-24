Выбери свою зиму: Где в январе 2026 года снег и мороз, а где — тёплое море и +30 °C

В январе 2026 года интерес туристов традиционно делится на два направления. Одни путешественники выбирают зимние развлечения и путешествия по России, а другие — стремятся покинуть холодные широты и найти комфортные условия для пляжного отдыха. Чтобы помочь с планированием поездки, мы собрали актуальные данные метеорологов для обоих сценариев: от прогнозов по снежному покрову в российских городах до температурных карт популярных заграничных курортов.
Погода в январе в России: чего ожидать в Москве, Питере, Сочи.
Зима 2026 года в России будет без экстремальных погодных качелей, но с ощутимыми морозами в одних регионах и дождями в других. Разберёмся по городам детально.
Москва и Санкт-Петербург.
В январе 2026 года в Москве ожидаются умеренные морозы. По предварительным прогнозам, средняя температура днём будет держаться в диапазоне −2…-7 °C, а ночью опускаться до −9…-13 °C. Синоптики предупреждают о климатических перепадах: начало месяца может быть мягким с температурами около 0…-5 °C, но к середине января (на Крещение) вероятны арктические вторжения с морозами до −20 °C.
В Санкт-Петербурге в январе ожидается пасмурная погода. Погода в Северной столице в январе 2026-го традиционно будет характеризоваться температурными качелями: от +1 °C до морозов −15 °C. Из-за ветра с Финского залива даже лёгкий минус ощущается как серьёзный холод. Солнце в январе здесь редкий гость, поэтому планируйте маршруты с посещением музеев и кафе, чтобы согреться.
Погода в Сочи в январе.
Погода в Сочи в январе даёт возможность совместить несовместимое: город чётко разделён на две климатические зоны и температура зависит от высоты над уровнем моря.
Прибрежный кластер (Имеретинка, Адлер, центр): здесь царит субтропическая весна. Днём воздух прогревается до +10…+13 °C, ночью держится на уровне +5…+8 °C. Снега у моря нет, вместо него идут дожди — зонт обязателен.
Горный кластер (Красная Поляна): в горах лежит снег и держится устойчивый минус (-2…-7 °C). Это пик горнолыжного сезона, трассы находятся в отличном состоянии.
Погода в Калининграде в январе 2026-го.
Если вы ищете мягкую, «европейскую» зиму, вам подойдёт Калининград. Погода в январе 2026 года здесь будет мягкой: днем +1…+5 °C, ночью лёгкий минус до −5 °C. Снег выпадает редко и быстро тает, часто идут дожди, а с Балтики дует свежий ветер. Это отличное время для экскурсий по Куршской косе, где дюны выглядят особенно атмосферно под серым зимним небом.
Погода в Новосибирске в январе 2026-го.
Для тех, кто хочет прочувствовать настоящую русскую зиму, выбор очевиден — Новосибирск. В первой половине января ожидаются снегопады и температуры −11…-14 °C днём. Во второй половине месяца возможны прояснение и усиление морозов: ночами столбик термометра может опускаться до −30…-37 °C. Это сухой, кусачий холод, который переносится легче, чем питерская сырость, но требует серьёзной экипировки: термобельё, тёплые носки, обувь на высокой подошве и пуховик.
Погода в январе 2026 года в городах СНГ.
Погода в январе в Минске.
Январь в Минске — классический зимний месяц с неустойчивой погодой, которая формируется под влиянием влажных атлантических циклонов, поэтому суровые морозы часто сменяются оттепелями.
Днём столбики термометров держатся в районе −2…-5 °C. Ночью холодает до −7…-10 °C. В периоды арктических вторжений температура может падать до −20 °C, но такие холода обычно держатся недолго.
Алма-Ата.
В Казахстане, в частности в Алма-Ате, погода в январе 2026 года будет комфортной для мягкой зимы. Днём воздух может прогреваться до +1…+7 °C, а ночные морозы составят умеренные −2…-8 °C. Главный плюс — малое количество осадков и слабый ветер. Близость гор (Медеу, Чимбулак) делает город привлекательным для зимнего туризма.
Тбилиси.
В январе в Тбилиси обычно прохладно, но без «северной» зимы: днём чаще держится небольшой плюс, ночью возможен минус. В среднем в январе около +2…+7 °C днём и около −1…-4 °C ночью, при этом отдельными днями может теплеть до +10…+14 °C.
Ереван.
В Ереване днём около 0…+5 °C (в последние годы часто до +8 °C), ночью холодает до −6…-8 °C. Главный плюс — обилие ясных дней (до 15 за месяц). Снег если и выпадает, то лежит недолго.
Где будет тепло в январе: страны для пляжного отдыха.
Египет.
Январь в Египте — месяц компромиссов: цены на туры падают, но вместе с ними опускается и столбик термометра. Это самый холодный и ветреный период в году, к которому нужно готовиться заранее. Днём здесь стоит комфортная весенняя погода, воздух прогревается до +20…+24 °C, позволяя отдыхающим позагорать у бассейна. Но стоит солнцу зайти за горизонт, как на курорты опускается резкая прохлада до +11…+15 °C, так что вечером без толстовки или джинсов не обойтись.
Главный враг пляжного отдыха в это время — пронизывающий ветер. В Хургаде выходить из моря бывает откровенно некомфортно, поэтому опытные туристы выбирают Шарм-эш-Шейх. Отели в закрытых бухтах вроде Наама Бей или Хадабы надёжно защищены скалами, что спасает от порывов ветра. Само Красное море держит температуру +22…+23 °C. Для короткого купания это нормально, но любителям часами рассматривать кораллы лучше захватить тонкий гидрокостюм: он спасёт от переохлаждения.
ОАЭ.
В Эмиратах январь считается самым «холодным» месяцем, но для туриста из средней полосы России это отличное нежаркое лето. Днём в Дубае и Абу-Даби воздух прогревается до комфортных +24…+25 °C, а к ночи свежеет до +17…+19 °C. Такая погода идеально подходит для долгих прогулок, сафари в пустыне и осмотра небоскрёбов — можно находиться на улице весь день, не страдая от изнуряющего зноя.
С пляжным отдыхом сложнее: вода в Персидском заливе остывает до +19…+21 °C. Большинство туристов находят такие температуры слишком бодрящими и предпочитают купаться в подогреваемых бассейнах при отелях, оставляя море лишь для красивых фотографий.
Таиланд.
Если ваша цель — забыть о существовании зимы, стоит отправиться в Таиланд. Январь здесь — пик сухого периода: дождей практически не бывает, а небо остаётся ясным день за днём. На Пхукете и в Паттайе воздух раскаляется до +31…+33 °C, и даже ночью температура редко опускается ниже +23…+25 °C.
Море в это время идеально подходит для тех, кто любит подолгу не вылезать из воды. И Андаманское море, и Сиамский залив прогреты до состояния «парного молока» (+27…+29 °C).
Турция.
Турция зимой — не лучшее место для пляжного отдыха. Лучше выбрать неспешные прогулки и экскурсии. Погода на побережье в январе напоминает тёплый российский октябрь: в Анталье и Аланье днём около +12…+15 °C, но часто идут дожди. Купаться в море при температуре +17 °C решаются лишь самые закалённые туристы.
Зато это идеальное время для поездок по античным городам, которые пустеют без летних толп, шопинга и отдыха в спа-отелях с подогреваемыми бассейнами. А если хочется настоящего снега, всегда можно отправиться на горнолыжные курорты — например, на Улудаг или Эрджиес, где туристов ждут лёгкий мороз и подготовленные трассы.
Индия (Гоа).
На Гоа январь — это пик сухого сезона. Днём стоит стабильная жара около +30 °C, а ночи остаются настолько тёплыми, что о куртках можно забыть. Аравийское море в это время спокойное и тёплое: температура воды доходит до +26…+28 °C — как парное молоко, ничуть не хуже, чем в Таиланде.
Китай.
Если ваша цель — пляжный релакс, рекомендуется выбрать отдых на остров Хайнань. Днём здесь комфортные +24…+26 °C, а температура воды — +23…+24 °C. Купаться можно, но стоит учитывать, что январь — не самый жаркий месяц на «Восточных Гавайях», поэтому возможны волны и ветер. Вечера бывают прохладными, так что лёгкая кофта для прогулок вдоль моря точно пригодится. Главное занятие здесь — загорать в бухтах Санья и Ялонг Бэй, наслаждаться морепродуктами и ездить на экскурсии в парк «Край света» без изнуряющей жары.
Для тех, кто не боится экстремального холода, главным направлением января становится Харбин. Здесь царит суровая зима с дневными температурами −13…-25 °C, поэтому одеваться нужно как для полярной экспедиции: термобельё, пуховик, непродуваемые штаны и тёплая обувь обязательны. Всё ради Международного фестиваля льда и снега — крупнейшего ледового шоу в мире.
Пекин в это время встречает туристов сухой и ясной погодой. Днём здесь около +2…-4 °C, ночью холодает до −8 °C. Осадков практически нет, но возможен пронизывающий ветер, особенно если вы решите подняться на Великую Китайскую стену. Зато это идеальное время для осмотра Запретного города, так как туристов в разы меньше, чем летом.
В Шанхае зима ощущается иначе из-за высокой влажности. Днём термометр показывает +8…+11 °C, но ветер с реки Хуанпу непременно заставляет кутаться в шарфы. Это отличное время, чтобы гулять по набережной Вайтань, подниматься на небоскрёбы и греться в многочисленных кофейнях Французского квартала.
Где посмотреть актуальный прогноз за неделю до вылета.
Долгосрочные прогнозы дают лишь общее представление о климате. Погода в январе 2026 года может преподнести сюрпризы. Перед покупкой тура и за 3−4 дня до вылета обязательно сверяйте данные с надёжными источниками:
Гидрометцентр России — самый авторитетный источник для городов России. Здесь публикуются официальные штормовые предупреждения. Портал Weather.com — глобальный сервис, который даёт точные почасовые прогнозы для любой точки мира, от Дубая до Пхукета.