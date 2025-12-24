Ричмонд
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК фон дер Ляйен

США ввели запрет на въезд за «попытки цензурировать американские платформы», Кирилл Дмитриев пошутил, что чёрный список возглавила фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в Соединённые Штаты для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, он прокомментировал эту меру в адрес неназванных активистов.

«Вау, значит, Урсула “Pfizer” фон дер Ляйен теперь возглавляет чёрный список из цензоров, которым запрещён въезд в США?», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио заявил, что американская сторона ввела запрет на въезд в США для пяти активистов за «попытки цензурировать американские платформы и спикеров». Он не озвучил имена тех, в отношении кого введены эти ограничения.

Напомним, в администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявляют, что власти ЕС пытаются ввести цензуру в отношении компаний из США, а также лидеров мнений. По словам Дмитриева, фон дер Ляйен требуется цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.

Ранее сообщалось, что Дмитриев прокомментировал информацию СМИ об исчезнувшей переписке между фон дер Ляйен и главой компании Pfizer Альбертом Бурла. По данным журналистов, смс-переписка по теме закупок вакцин от коронавируса в период пандемии не была сохранена, в результате чего сведения оказалась недоступными.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

