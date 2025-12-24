Ричмонд
Стало известно, куда россияне смогут долететь прямыми рейсами в 2026 году

РИАН: россияне зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну.

Источник: Комсомольская правда

Прямые рейсы из России этой зимой выполняются в 41 иностранное государство и два специальных района Китая — Гонконг и Макао. Об этом пишет РИА Новости.

В то время как Турция является главным направлением по частоте полетов — более 400 в неделю — и разнообразию авиаперевозчиков, Китай выходит вперед по географии: доступны 18 городов, Гонконг, а с 22 декабря — еще и Макао.

Самым эксклюзивным направлением считается КНДР. Прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном обслуживает перевозчик Nordwind, совершающий рейсы примерно раз в месяц.

Накануне в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о скором открытии пути к безвизовому обмену организованными туристическими группами между двумя странами на срок до 30 дней.

