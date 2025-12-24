Ричмонд
Внучка Чарли Чаплина Уна призналась, что хотела отказаться от фамилии

Актриса Уна Чаплин, известная по сериалам «Игра престолов» и «Табу», а также по фильму «Аватар: Огонь и пепел», рассказала, что хотела сменить свою знаменитую фамилию. В интервью изданию The Times она призналась, что наследие ее деда, легендарного комика Чарли Чаплина, стало для нее испытанием.

По словам артистки, после окончания Королевской академии драматического искусства (RADA) она столкнулась с тем, что ее фамилия открывает одни двери, но одновременно вызывает чувство вины и сомнения в собственной значимости.

— Некоторые двери не открылись бы, если бы я не была связана с этим замечательным человеком. Но сложно чувствовать себя недостойной того места, где ты находишься, — пояснила Чаплин в интервью.

Актриса отметила, что ее всю жизнь мучили противоречивые чувства: с одной стороны — благодарность за возможности, которые дала знаменитая фамилия, с другой — постоянное ощущение, что ее собственным достижениям не верят.

13 июля 2023 года во Франции на 75-м году жизни скончалась актриса Джозефина Чаплин — дочь английского киноактера и режиссера Чарли Чаплина.