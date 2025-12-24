Стало известно о закрытой встрече Путина и Дурова: что президент сказал бизнесмену

Российский бизнесмен Павел Дуров в 2013 году встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа состоялась за закрытыми дверями. Встречу описал автор биографии Павла Дурова Николай Кононов, содержание которой цитирует The Guardian.
Газета отметила, что бизнесмен назвал беседу с президентом «односторонним разговором». Павел Дуров также подчеркивал, что встреча проходила между российским лидером и бизнесменами.
Как указывается в материале, предприниматель рассказал Владимиру Путину о своих планах. Бизнесмен отметил, что он хочет продемонстрировать миру «величие российской школы программирования».
Между тем основатель Telegram заявил, что намерен полностью покрыть расходы на ЭКО для женщин, которые родят ему наследников. Он поставил соискательницам ряд условий. Например, не быть замужними.