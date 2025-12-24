Утонули в собственном жире: Британские коммунальщики обнаружили в канализации засор весом в 100 тонн

Масса состоит из жира, масла и влажных салфеток. Специалисты Thames Water предупредили о риске новых засоров в зимний период и призвали жителей быть внимательными при утилизации отходов. Ликвидация пробки потребует затрат в десятки миллионов фунтов стерлингов, которые в итоге оплатят клиенты водоканала.
Проблема с жировыми пробками в Лондоне не нова: в 2017 году канализацию также заблокировала гора отходов весом 130 тонн, а для ее устранения потребовалось более трёх недель работы с лопатами и мойкой высокого давления.
Ранее Life.ru писал, что в Британии обсуждают возможность растворять тела умерших в специальных растворах и утилизировать их через канализацию. Этот способ — щелочной гидролиз или «водное погребение» — уже легален в отдельных регионах Канады и Австралии. Британские сторонники считают метод экологичным и безопасным.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.